大戸屋は、2026年1月8日から「福アゲ三昧定食」を3万食限定で販売中です。アプリ特典が必ず当たる「福アゲみくじ」付き大戸屋は17年に創業60周年を迎える際に、1月8日（0108：おーとや）を「大戸屋・定食の日」として記念日登録したそうです。創業68年の感謝を込め、今年は特別なフライ3種盛り「福アゲ三昧定食」が登場します。海老本来の旨みと、プリッとした食感を楽しめる「大海老フライ」、かにの旨みを閉じ込めた「濃厚かにク