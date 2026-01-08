１０日からの３連休は大荒れの天気となりそうです。新潟県では、１０日から１２日頃にかけて高波に、１１日は暴風に警戒してください。また１２日頃は、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。新潟地方気象台によりますと１０日は朝鮮半島付近の低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進む見込みで、その後１１日から１２日頃にかけては、強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃