小学生以下のラグビーチームの話題です。秋田市を拠点に活動する高清水ラグビースポーツ少年団は、次の日曜日と月曜日に横浜市で開かれる全国大会に出場します。8年ぶりにつかんだ全国への切符、その原動力となったのは声を掛け合い、ラグビーをとことん楽しむ姿勢でした。 ■声を掛け合い生まれた団結力でつかんだ8年ぶりの全国切符 2026年最初の日曜日、正月休み返上でラグビーに取り組む