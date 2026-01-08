1月8日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」の最終日が行われた。男子決勝に進出した京都精華学園中学校（京都府）が立川ダイスU15（東京都）を66－56で破り、初のJr.ウインターカップ優勝を手にした。 第1クォーター、ターンオーバーが多発し得点が伸び悩む立川に対し、京