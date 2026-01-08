シャオミ・ジャパンは、POCOから『POCO M8 5G』を1月8日より発売すると発表した。 【画像】6.77インチの3Dカーブ有機ELディスプレイを搭載『POCO M8 5G』外観 『POCO M8 5G』は、6.77インチの3Dカーブ有機ELディスプレイを搭載し、最大120Hzのリフレッシュレートに対応している。 バッテリー容量は5520mAhを確保し、45Wの急速充電にも対応している。さらに、ワイヤレスイヤホンなどのバッテリ&