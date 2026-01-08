介護施設などで役立ててもらおうと、岡山県内のヤクルト販売会社3社が社会福祉協議会に車いすを贈りました。 【写真を見る】ヤクルト販売会社3社が社会福祉協議会に車いす100台贈呈チャリティーセールの収益から【岡山】 岡山ヤクルト販売の坪井社長から岡山県社会福祉協議会の足羽会長に車いす100台分の目録などが手渡されました。 この事業は、岡山県内のヤクルト販売会社3社が社会貢献活動としてチャリティ