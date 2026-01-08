日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円４６～４８銭と前営業日比０２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円７１～７５銭と同０８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７７～７９ドルと同０．０００４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS