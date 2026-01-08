熊谷組はこの日の取引終了後、２６年３月期の連結純利益予想を１５４億円から１８５億円（前期比９７．８％増）へ上方修正すると発表した。期末配当予想も２０円から２５円に引き上げた。 資本・業務提携を結ぶ住友林業との間で資本効率の向上を目指し、互いに保有株を一部売却する予定であり、これに伴い投資有価証券売却益が発生するため。なお、住友林側は１１４７万３４００株（オーバーアロットメント含む