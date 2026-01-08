気象庁によりますと、あさって（10日）は低気圧が急速に発達しながら日本海北部に進み、前線が北～西日本を通過します。このため、西日本～東日本の日本海側を中心に「非常に強い風」が吹き、大荒れや大しけとなるところがあるということです。 【画像をみる】今季“最強寒波”が3連休・成人の日にやってくる→日本海側では大雪・吹雪に警戒近畿・中国・四国・九州の西日本の平野部でも降雪のおそれ雪雨シミレ