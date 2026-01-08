PayPay銀行は、2月1日から定常プログラム「ステップアップ円預金」の特別金利と「ポイント受取」のポイント付与率の引き上げを実施する。●適用残高の条件を見直し資産残高月5万円以上から金利アップ特別金利は最大年0.4％（税引後 年0.31％）から最大年0.5％（税引後 年0.39％）に、ポイント受取の付与率は最大年0.5％（税引後 年0.39％）から最大年0.6％（税引後 年0.47％）にそれぞれ引き上げる。あわせて、適用残高の条