監督交代が３回と難しいシーズンを過ごしている名門セルティックにおいて、日本代表MFの旗手怜央も以前のように輝くことができていない。先発落ちするケースもあり、リーグ戦では18試合に出場し、１得点、２アシストという数字だ。１月のマーケットが開いているなか、近年のような中盤の絶対的な主力としての存在感を見せられていない旗手だけに、代役獲得をめぐる報道が浮上するのも不思議ではない。英メディア『FootballFa