【その他の画像・動画等を元記事で観る】 XGが、初のフルアルバム『THE CORE-核』（1月23日発売）のメインビジュアルを公開。併せて、本作のリード曲が「HYPNOTIZE」であることが明らかとなった。 ■幻想性と洗練さが共存する佇まいで、唯一無二の世界観を改めてアピール 『THE CORE-核』のリード曲である「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和した、現実と夢の境界を行き来するよう