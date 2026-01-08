【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Reolが、1月21日にリリースするアルバム『美辞学』に収録される新曲「DEAD CENTER」のフィーチャリングアーティストにLiSAを迎えることを発表。ふたりが楽曲で共演するのは、今回が初となる。 ■自らの道を切り開いていくふたりの力強さを表現した楽曲 今回のコラボは、長きにわたり親交のあるふたりの念願が叶い実現。タイトルの「DEAD CENTER」は“ど真ん中”を意