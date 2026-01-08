日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万3491枚だった。 ◯2026年1月限（特別清算日：1月9日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 13491(6991) ABNクリアリン証券 12219(5219) 野村証券8457(2957) バ&#125