日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月8日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1092枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 21092( 19642) ソシエテジェネラル証券 17267( 16767) バークレイズ証券9367(915