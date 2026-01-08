日常に潜むギャンブル、歩道での譲り合い。向かいから歩いてきた人を右に避けるか、左に避けるか。確率は2分の1なのに、なぜか何度も失敗してしまいがち。そんな“道の譲り合い”を体験できるブラウザゲームがあるようです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】ゲームクリエイターのWill Herringさんが、2017年末頃に依頼を受けて制作したブラウザゲーム「Sidewalk Sidestep」は、画面に表示される矢印キーをタ