仏RFIの中国語版サイトは7日、中国の王毅（ワン・イー）外相のアフリカ訪問について、「中国が重要な海上輸送ルートや資源供給網の強化を模索する中、今回の訪問は東部および南部アフリカにおける戦略的貿易ルートが焦点だ」と報じた。王外相は7日から12日の日程で、エチオピア、ソマリア、タンザニア、レソトを訪れる。記事は「エチオピアはアフリカで最も成長率が高い経済国の一つ。ソマリアはアフリカの角に位置し、世界の重要