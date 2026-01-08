米ユタ州ソルトレークシティーで現地時間1月7日夜、少なくとも2人が死亡、6人が負傷する銃撃事件があり、容疑者は逃走しています。事件はソルトレークシティーの教会の外で発生し、教会内では当時葬儀がおこなわれており、教会の駐車場で殴り合いをしていた人がいましたが、その後銃撃事件が発生したということです。ソルトレークシティー警察のグレン・ミルズ報道官は、少なくとも8人の被害者が確認されており、うち2人が死亡し、