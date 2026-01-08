パソコン（PC）関連製品などを扱うリンクスインターナショナル（東京都千代田区）は、小型デスクトップPC「LN150W-8/256-W11Pro（N150）」を、2026年1月中旬から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。HDMI・DP・VGAによる最大3画面出力が可能4コア4スレッド、最大3.6GHz駆動のインテル製プロセッサー「N150」を搭載したファンレスPCにメモリー8GBモデルが登場する。HDMI、DisplayPort、VGA（D-sub 15ピン