4人組グループ・A.B.C-Zがパーソナリティを務める特別番組『A.B.C-Z えびラジ』が9日午後8時30分から9時30分まで、7年ぶりにニッポン放送で放送されることが決定した。【画像】アンニュイな表情も！色気あふれる3rd EP『ROMANTIC！』ジャケ写番組では、メンバー4人がそろって登場し、近況についてはもちろん、デビューからこれまでの13年の歩みをじっくりと振り返っていく。また、「A.B.C-Zな質問」と題して、メンバーがさまざ