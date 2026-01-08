WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演する1月10日からスタートの、テレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）のポスタービジュアルが公開された。【写真】花嫁衣装のヒロイン・井桁弘恵、松下由樹の集合ショット気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を実写化。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者か