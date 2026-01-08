俳優の内藤剛志が主演を務めるBS日テレオリジナルドラマ、令和サスペンス劇場『旅人検視官 道場修作』シリーズ第6弾『「令和サスペンス劇場 旅人検視官 道場修作」長野県 車山高原殺人事件』が、31日午後7時から放送されることが決定。今回、見どころ予告動画と、出演者の松原智恵子からコメントが到着した。【最新作場面カット】何かある…森尾由美と義理の母役の松原智恵子同シリーズは、内藤演じる、定年退職した元警視庁検