「画面の向こうには、自分と同じように命を持った人間がいる」 【写真を見る】松永さんに送り付けられた誹謗中傷のメール 池袋暴走事故で妻と娘を亡くした松永拓也さんは、「SNS中傷を繰り返さないために」と題したシンポジウムで、70人の参加者に訴えました。 便利なコミュニケーションツールであるSNSが、時に"デジタル暴力"の場となり、多くの人を傷つけています。事件・事故で家族を失った遺族をさらに苦