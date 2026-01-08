酵素処理により細胞間の結合が弱まる様子（左から右へ）を示すiPS細胞の顕微鏡画像（（C）2025ElsevierB.V.Allrightsarereserved，includingthosefortextanddatamining，AItraining，andsimilartechnologies.）シート状に培養したiPS細胞を、人体の組織に分化するという機能をほぼ維持したまま凍結保存することに成功したと、神戸大のチームが8日までに国際科学誌に発表した。実用化すれば