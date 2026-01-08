1月7日、SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈が、結婚会見を開催。お相手の、男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規とともに登壇し、満面の笑顔での会見となった。そこで明かされた2人のデートの様子が話題となっている。「2人の出会いは約11年前。辻本さんが名古屋駅でチラシ配りをしていた際に知り合い、交際に発展したのは3年ほど前とのことです」（芸能ジャーナリスト）会見は、金屏風をバックにした華やかな雰囲気