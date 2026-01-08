ソフトバンクから現役ドラフトで楽天に移籍した佐藤直樹は、外野のレギュラーを掴めるか注目だ。佐藤は19年ドラフト1位でソフトバンクに入団。育成選手となった時期もあったが、昨季はシーズン自己最多の104試合に出場。打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁でリーグ優勝に貢献した。今回の現役ドラフトでは最も力のある選手、ブレイクが最も期待しやすい選手と言っても良いだろう。楽天の外野手事情はというと、大卒2年目の中