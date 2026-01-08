シャオミ・ジャパンは、POCOブランドから6.77インチの有機ELディスプレイを備えたスマートフォン「POCO M8 5G」を2026年1月8日（木）18時より発売します。本体カラーはブラック、シルバー、グリーンの3色展開。市場想定価格は3万6980円（税込）。 記事のポイント 4万円を切る価格のエントリーモデルながら、曲面有機ELディスプレイやパワフルなプロセッサを搭載した意欲的なモデル。カメラ性能やバッテリー容量なども十