ライフスタイルブランド「LEPSIM（レプシィム）」が、人気ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」監修のコラボレーションアイテム第2弾を発売する。1月9日（金）から、全国のLEPSIM店舗、公式オンラインストア「and ST」、「ZOZOTOWN」、「楽天」などで取り扱われる。ミスタードーナツ×LEPSIM コラボレーションアイテム第2弾が発売今回は、2025年1月に発売され好評を受けた第1弾に続く第2弾で、ミスタードーナツの55周年にあわ