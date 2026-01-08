明後日からの3連休ですが、11日から12日にかけては日本の上空にこの冬一番強い寒気が南下する見込みです。日本海側を中心に荒れた天気となり、警報級の大雪や暴風雪、高波となる可能性が出ています。短時間の積雪急増や見通しが効かない猛吹雪で交通にも影響が出そうです。3連休初日10日(土)から暴風・高波に警戒次第に雪も強まる明後日10日(土)からの3連休は大荒れの天気に警戒してください。10日(土)は、朝鮮半島付近の低気