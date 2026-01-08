今日(8日)の北海道付近は冬型の気圧配置が強まっています。この影響で日本海側では道央圏などで降雪量が増えており、札幌市では17時までの12時間降雪量が40cmに達し、1月1位の記録を更新しました。札幌市では今夜にかけて大雪に警戒が必要です。また、今日は札幌管区気象台より向こう1か月の天候見通しが発表されました。北海道の向こう1か月は気温は平年並みか高めで経過する見込みです。また、1週目を中心に低気圧の影響を受ける