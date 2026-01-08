◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月８日、美浦トレセン寒さを忘れさせるほどの活気あふれる動きだった。重賞初挑戦初制覇を狙うディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は、美浦・坂路で津村明秀騎手（レースは武豊騎手）が騎乗してギリーズボール（３歳１勝クラス）を１馬身半追走する形から、５３秒８―１２秒０の馬なりで併入した。