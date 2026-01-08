楽天のドラフト５位・伊藤大晟投手＝れいめい＝が８日、「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で行われた新人合同自主トレ初日に体力でアピールした。毎年恒例の２０メートルシャトルランが実施され、参加した１１選手でトップの１２６回を記録。うれしかったですけど、きつかったです。高校の時にシャトルランだったりをやっていたので少しは自信がありました」と顔をほころばせた。高校時代はポール間の往復走など