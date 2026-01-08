福岡県の九州自動車道下りで車両が焼ける火事があり、運転席に取り残されている人がいるということです。8日午後3時20分ごろ、福岡・久留米市の九州自動車道下りで「車が燃えている。中に人が乗っていてぐったりしている」などと通報がありました。燃えていた車はワゴン車とみられ、火は約30分後にほぼ消し止められましたが、運転席に1人が取り残されているということで救助作業が続けられています。この火災の影響で、九州道下り