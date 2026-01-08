現場のマンション周辺に集まる警察官ら＝8日午後2時53分、東京都大田区8日午前11時半ごろ、東京都大田区大森北2丁目のマンションの一室で、40代ぐらいの男性が血を流して倒れているのを警視庁大森署員が見つけた。住人とみられ、その場で死亡が確認された。遺体に複数の刺し傷があったことなどから、警視庁は殺人事件と断定し、大森署に捜査本部を設置した。捜査本部によると、男性はダイニングキッチンにうつぶせで倒れ、首や