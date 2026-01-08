８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比０２銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円４６〜４８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０８銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８２円７１〜７５銭で大方の取引を終えた。