7時間以上たった今も山火事は収まっていません。【映像】煙が立ち上り火が燃え広がる扇山（実際の様子）警察と消防によりますと、午前10時45分ごろ、山梨県上野原市の扇山で「煙が見える」と通報がありました。この火事でヘリ3機とポンプ車14台が消火活動に当たりましたが、日没できょうの消火活動は打ち切られました。火事の現場から民家までの距離はおよそ1キロで、けが人の情報は入っていないということです。煙が上が