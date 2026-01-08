乃木坂４６の５期生・菅原咲月（２０）、五百城茉央（いおき・まお＝２０）、奥田いろは（２０）、６期生・愛宕心響（あたご・ここね＝２０）、瀬戸口心月（２０）が９日、東京・乃木神社で振り袖姿をお披露目した。緊張した様子で５人は登場した。昨年はＮＨＫ紅白歌合戦への１１年連続出場をかなえ、「日本レコード大賞」では企画賞に選ばれるなど勢いは増すばかりで、菅原は「今年はより飛躍できるような１年していきたい」