東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは、鹿角市、小坂町、上小阿仁村の一部地域の約50軒です。樹木の接触や倒木が原因で、復旧の見通しが立っていない地域もあります。鹿角市尾去沢地区では、午後1時半ごろから約30軒で停電していますが、午後7時半ごろ復旧の見通しです。小坂町小坂鉱山地区では、7日午後9時半ごろから約10軒で停電しています。復旧作業が行われていますが、復旧の見通しはたっていません。