プレミアリーグ第21節ブレントフォード対サンダーランドの一戦が行われ、3-0でホームチームの快勝となった。先制点が生まれたのは30分。カウンターからイゴール・チアゴが抜け出し、冷静にGKをかわしてフィニッシュ。65分の追加点もチアゴが決めており、ヘディングでリードを広げた。そして73分、イェホル・ヤルモリュクにダメ押しとなるチーム3点目が生まれ、今季のダークホースであるサンダーランドを下した。好調チアゴはこの試