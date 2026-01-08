リモワ（RIMOWA）は、新年の幕開けを祝うテーマ「再生と安らぎ」を表現した新色「パウダーブルー」を、2026年1月8日（木）より発売します。静けさと清潔感を湛えた淡いブルーは、ブランドのアイコニックなプロダクトに新たな表情をもたらします。Courtesy of RIMOWA今回の新色が採用されるのは、リモワの現行コレクションの中でも象徴的な3シリーズ。なかでも注目されるのは、ブランド史上初のレザー製スーツケースとして登場した