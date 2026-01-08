大阪府警が新年の恒例行事「年頭視閲式」を開催しました。大阪城公園を整然と行進する警察官たち。大阪府警の「年頭視閲式」は、警察官の士気を高め、統率力を示すことを目的とした新年恒例の行事です。太陽の広場に集まった６２６人の警察官と警察車両４９台などを前に、岩下剛本部長が訓示を行いました。（大阪府警岩下剛本部長）「大阪府警察が府民から信頼され期待されるとともに、親しみぬくもりをもって受け止めら