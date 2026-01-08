生後１か月の娘に対して虐待を繰り返していた可能性も。父親を再逮捕です。警察によりますと、傷害の疑いで再逮捕された滋賀県大津市の会社員・高須李来容疑者（２３）は去年１０月、自宅で当時生後１か月の長女の横腹付近をつかんでベッドに叩きつけ、頭の骨を折る大けがをさせた疑いが持たれています。長女の命に別状はありませんでした。事件当時、高須容疑者は長女と２人で自宅にいたとみられ、警察の調べに対し「間違