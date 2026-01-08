福井県の杉本達治前知事が、複数の職員へのセクハラ問題で引責辞任したことに伴い後任を選ぶ知事選挙が、8日告示されました。福井県知事選挙には、届け出順に3人が立候補しました。無所属・新人で前の越前市長、山田賢一候補（67）共産党・新人で党福井県委員会の書記長、金元幸枝候補（67）無所属・新人で元外務省職員、石田嵩人候補（35）“セクハラ”への言及も目立つ候補者の第一声山田賢一候補（無所属・新）「セクハラは撲滅