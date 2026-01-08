姫路市で今シーズン２例目となる鳥インフルエンザが確認され、ニワトリ１５万羽の殺処分が始まりました。１月７日、兵庫県姫路市にある食用の卵を生産する養鶏場でニワトリが死んでいるのが見つかり、遺伝子検査の結果、「Ｈ５亜型」の鳥インフルエンザの陽性が確認されました。県は８日朝からこの養鶏場で飼育されているニワトリ約１５万５０００羽の殺処分を始めています。（兵庫県斎藤元彦知事）「卵の流通への影響