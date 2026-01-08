金沢市の中心部に位置する旧新竪町小学校の跡地利用策を検討してきた懇話会は、大学生をまちなかに呼び込むための拠点施設が望ましいとする基本構想案を取りまとめました。金沢市の新竪町小学校は、児童数の減少から2019年に菊川小学校との統合で犀桜小学校となり、その後はまちなかに立地する跡地の活用策が課題として残りました。有識者や地元関係者らで構成する懇話会が2025年から検討を重ね、8日村山市長に基本構想案を報告し