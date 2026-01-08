元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が8日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。前日の投稿で「『水平線』が、週プレグラジャパ!AWARD2025最優秀作品賞をいただきました」と報告し、ドレス姿で花束とトロフィーを手に笑顔の写真を投稿していた渡邊さん。この日は「グラジャパ！AWARD2025の衣装やメイクは、いつもとは違うドレッシーな感じ。背筋が伸びました！笑」とつ