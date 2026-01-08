ＤｅＮＡ・相川亮二監督が８日、新人６選手にプロとしての心構えを説いた。横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で始まった新人合同自主トレ。整列した金の卵たちを前に「とにかく野球に夢中でいて欲しい。スタートする今日の気持ちを大事に」と熱く訴えかけた。自身の現役生活を思い返し、「野球に夢中になっていることをあまり意識していなかった。長くこの世界にいて、そういう選手たちが、活躍していく事を体験してきたので新