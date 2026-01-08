2025年の車名別新車販売台数2025年の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が20万1354台で前年より2.4％減ったものの、4年連続の首位となった。高い安全性能や広い車内スペースが支持を集めている。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が8日発表した。2位はトヨタ自動車の「ヤリス」で0.2％増の16万6533台。燃費や走行性能の高さで根強い人気がある。3位はスズキの軽「スペーシ