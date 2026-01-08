三菱電機正規取扱店の認定マーク（同社提供）三菱電機は8日、家電製品の店頭販売価格をメーカー側が決めることで値引きを防ぐ価格指定制度を導入すると発表した。正規取扱店に認定した家電量販店や地域の家電販売店を対象に、23日に発売する冷蔵庫から導入する。ブランド価値を維持して適正な収益を確保するのが狙い。正規取扱店は三菱電機のサイトに順次掲載し、各店舗は認定マークを店頭やサイトに表示する。正規取扱店は商