東京・新宿歌舞伎町のトー横近くで「決闘」をし、男性を投げ飛ばすなどして死亡させたとして、26歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、傷害致死と決闘の疑いで逮捕された浅利風月容疑者は去年、新宿区歌舞伎町の若者が多く集まるトー横近くで、松田直也さんと決闘し、投げ飛ばすなどの暴行を加えて死亡させた疑いがもたれています。浅利容疑者と松田さんは、この日トー横で初めて出会いましたが、お互い酒に酔った状態で、